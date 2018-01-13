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Ağlar bereketlendi, hamsi 7,5 liraya düştü!

Karadeniz'de deniz suyunun soğumasıyla hamsi bereketi yaşanmaya başladı

Ağlar bereketlendi, hamsi 7,5 liraya düştü!

Karadeniz'de deniz suyunun soğumasıyla hamsi bereketi yaşanmaya başladı

13 Ocak 2018 Cumartesi 19:53
Ağlar bereketlendi, hamsi 7,5 liraya düştü!
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DENİZE açılan balık tekneleri, dolu olarak kıyıya dönüyor. Hamsinin bol çıkması fiyatların düşmesine yol açtı. Daha önce 15 liradan satılan hamsi, 7,5 liraya kadar geriledi. Palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların bol çıkan hamsi ile yüzü güldü. 

BALIKÇILAR MUTLU

Balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla artık tezgahların hamsi ile şenlenmeye başladığını söyledi. Hamsi avında son günlerde giderek artış yaşandığını belirten balıkçılar, "Karadeniz'de orta kısımlar hariç yer tarafta hamsi bereketi yaşanıyor. Bu da tezgahlara yansıyor. Şu an tezgahlarda hamsinin kilogramı iriliğine göre 7,5 ve 10 TL’den satılıyor” dediler. 

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Ağlar BereketlendiHamsiBalıkKaradeniz
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