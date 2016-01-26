Ağız kokusu giderici yöntemler nelerdir?

AĞIZ kokusu, sindirim kanallarında biriken gaz ya da ağız içinde özellikle dil sırtında üreyen bakterilerden kaynaklanan genel bir sorun olduğunu belirten Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, ‘’Ağız kokusu bazı hastalıkların habercisi de olabilir. Bu nedenle ağız kokusunun patolojik mi yoksa fizyolojik mi olduğunun teşhis edilmesi için mutlaka diş hekimine başvurulması gerekir. Aksi halde bu sorunu yaşayanlar, geçici çözüm yollarına başvurarak ya da erteleyerek, ağız kokusuna neden olan hastalıkların ilerleyen dönemlerde ağır bilançosu ile karşılaşabilirler’’ dedi.
FİZYOLOJİK FAKTÖRLÜ AĞIZ KOKUSUNA ÇÖZÜMLER
Beslenme ve ağız bakımın yeterli düzeyde yapılmaması nedeniyle ortaya çıkan fizyolojik faktörlü ağız kokusunun giderilmesi için tavsiyelerde bulunan Zogun, ‘’Ağız içindeki bakteri oluşumunu destekleyen ve ağız kokusuna neden olan önemli faktör, ağız bakımının yapılmamasıdır. Bu nedenle her öğünden sonra dişler fırçalanmalı ve ağız hijyeni sağlanmalıdır. Dil sırtında biriken bakterilerin yol açtığı ağız kokusu sorunun önleyebilmek için ise dişlerin fırçalanmasına ek olarak, dil sırtının da fırçalanması gerekir. Diş fırçasını ulaşamadığı alanlarda biriken besin artıklarının ağzı kokusuna neden olabilecek bakteri topluluğuna dönüşmeden önce, diş ipi ile de etkin temizlik sağlanabilir’’ diye konuştu.
AĞIZ KURULUĞUNUN SEBEP OLDUĞU KOKULAR İÇİN BOL SIVI TÜKETİN
Ağız kokusunu giderebilecek bileşenleri ihtiva eden ağız bakım suyu ile komple ağız bakımı yapılarak, bakterilerin yok edilebileceğini ifade eden Zogun, ‘’Ağız kuruluğu nedeni ile ortaya çıkan ağız kokusu problemleri için bol bol sıvı tüketilerek, tükürük bezleri aktiviteleri desteklenebilir. Ayrıca ağız kuruluğuna neden olan sigara, kahve ve çay tüketimine de dikkat edilmelidir’’ dedi.
AĞIZ İÇİ KAYNAKLI HASTALIKLARIN SEBEP OLDUUĞU KOKULAR İÇİN DOKTORA GİDİLMELİ
Ağız içi kaynaklı hastalıkların neden olduğu ağız kokusu için mutlaka diş hekimine başvurulması ve gerekli tedavi işlemlerine başlanması gerektiğini söyleyen Arzu Yalnız Zogun, ‘’Ağız kokusuna neden olan diş çürükleri, dişeti hastalıkları ve hatalı ya da eskimiş diş protezlerinin yeniden tedavi edilmesi ile ağız kokusu sorunları giderilebilir. Her öğünden sonra ağız ve diş sağlığı için 3 dakika dişlerin fırçalanması, diş ipi ve ağız bakım suyu ile desteklenmesi gerekir. Böylece ağız kokusuna neden olan bakteri plakları önlenmiş olur. Diş fırçalama işleminden sonra diş fırçanızı kuru ve temiz bir yerde muhafaza edin. Ayrıca işlemden sonra iyice yıkadığınızdan emin olun’’ diye konuştu.
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Son Güncelleme: 27.01.2016 01:15