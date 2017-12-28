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AGD'den Alanyalılara 'Fetih' daveti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Alanya Şubesi tarafından 31 Aralık akşamı "Mekke'nin Fethi Kudüs Gecesi" etkinliği düzenlenecek

AGD'den Alanyalılara 'Fetih' daveti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Alanya Şubesi tarafından 31 Aralık akşamı "Mekke'nin Fethi Kudüs Gecesi" etkinliği düzenlenecek

28 Aralık 2017 Perşembe 22:24
AGD'den Alanyalılara 'Fetih' daveti
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AGD Başkanı Sıddık Uyar, Alanya halkını geceye davet etti. AGD'de yapıla toplantıda konuşan Uyar, “Fetih, insanın, toplumun ve doğanın sevgiyle, merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih, insan olmanın, halife kılmanın, dağların yüklenmekten çekindiği bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gereğidir” diyerek Feth’in manasına dikkat çekti. Feth’in sadece “Hakk’ın Hakimiyeti için çıkılan bir seferin sonucu olmadığı, aksine o sefere çıkabilme dirayeti” olduğuna değinen Sıddık Uyar “Fetih işgal değildir. Fetih bir ırkın diğer ırkı tarumar etmesi ya da insanların inanç ve düşüncelerini zorla değiştirmek değildir. Enerji kaynaklarını, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirmek için savaşanlar, insanları imha etmek için savaşanlar bunu anlayamaz” dedi. Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık Pazar gününü 1 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece, 81 ilimizde ve yaklaşık 900 noktada ‘Mekke’nin Feth’i ve Kudüs’ün Fethi programı düzenleyeceklerini dile getiren Uyar, "Kestel Düğün Salonu’nda 31 Aralık Pazar günü saat 19.30’da başlayacak olan Mekke’nin Feth’i ve Kudüs Gecesi programımıza tüm halkımız davetlidir” dedi.

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Anadolu Gençlik DerneğiAGDAlanya ŞubesiMekkenin Fethi Kudüs Gecesi
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