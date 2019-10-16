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AGC'den teşekkür ziyareti

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun, Başkan Yardımcısı Ali Doğan ve Yönetim Kurulu üyesi Zeliha Oner Basar ile birlikte Alsan Matbaa sahibi, Alanya Matbaacılar Derneği ve ALTSO 9. Komite Başkanı Musa Yaman'a teşekkür ziyaretinde bulundular

GÜNCEL 16.10.2019, 22:25 16.10.2019, 22:32
AGC'den teşekkür ziyareti
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AGC Başkanı Gaye Coşkun "Geçtiğimiz cumartesi akşamı gerçekleştirdiğimiz 2018 Yılı Medya Başarı Ödülleri Balosunda bizlerden desteğini esirgemeyen sayın başkana teşekkür için buradayız. Musa bey göreve geldiğimiz ilk günden buyana bize desteğini esirgemedi. Balomuzda da basılı ve görsel dökümanlarımızın baskı sponsoru oldular. Desteklerinden dolayı şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum" dedi. Alsan Matbaa sahibi Yaman ise, "Gaye hanıma ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlara nazik ziyaretlerinden dolayı ayrıca ben teşekkür ediyorum. Gazeteciler Cemiyeti Alanya'mızın en değerli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Dernek olarak olsun, odamızın faaliyetlerinden olsun, gerekse şahsım ve matbaam adına yaptığımız bütün faaliyetlerde sayın başkanın ve AGC'nin desteğini hep gördük. Elimizden geldiğince şimdi bizde onların yanında olmak istedik. Başarabildiysek ne mutlu bize" dedi.

#AGC #teşekkür #Alanya Gazeteciler Cemiyeti #Gaye Coşkun
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