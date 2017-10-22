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AGC’den görkemli tören

AGC'nin Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni Lonicera Otel Balo Salonu'nda gerçekleşti. Gecede ünlü sanatçı Nükhet Duru sahne aldı

AGC’den görkemli tören

AGC'nin Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni Lonicera Otel Balo Salonu'nda gerçekleşti. Gecede ünlü sanatçı Nükhet Duru sahne aldı

22 Ekim 2017 Pazar 16:16
AGC’den görkemli tören
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ALANYA Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni, Gala Yemeği ve Nükhet Duru Konseri dün akşam Türkler Mahallesi'nde bulunan Lonicera Otel Balo Salonu'nda gerçekleştirildi. Geceye Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, oda başkanları, sivil toplum örgütü üyeleri, siyasiler ve çok sayıda davetli katıldı. Eserleriyle 2016 yılına damga vuran gazetecilerin 'Gazete' ve 'TV' kategorilerinde ödüllerini aldığı programda Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ile AGC yönetim kurulu üyelerinin konukları arasında Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, ve ünlü gazeteciler de vardı. 
ULUSAL BASIN ÖDÜLLERİ
AGC, gecede Alanyalı gazetecilerin yanısıra Hürriyet Köşe Yazarı Deniz Zeyrek'e 'Yılın Gazetecisi', Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır'a 'Yılın Spor Yazarı' ödüllerini verdi.  Ödül töreninin ardından ünlü sanatçı Nükhet Duru sahne aldı. Performansıyla davetlileri coşturan Duru, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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Son Güncelleme: 22.10.2017 16:59
Anahtar Kelimeler:
AGCGeleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri TöreniLonicera Otel Balo Salonu
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