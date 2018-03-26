AGC üyesi Recep Erdoğan'ın acı günü

KALP hastası olan ve önceki gün Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp ameliyatı geçiren anne Erdoğan, dün sabah saatlerinde ikinci kez operasyona alındı. Bünyesi iki ameliyatı kaldıramayan Sabriye Erdoğan yaşamını yitirdi. Sabriye Erdoğan, bugün İncekum Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yeni Alanya, merhumeye Allah’tan rahmet, Recep Erdoğan ve kederli ailesine başsağlığı diler.

