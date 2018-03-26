AGC üyesi Recep Erdoğan'ın acı günü

KALP hastası olan ve önceki gün Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp ameliyatı geçiren anne Erdoğan, dün sabah saatlerinde ikinci kez operasyona alındı. Bünyesi iki ameliyatı kaldıramayan Sabriye Erdoğan yaşamını yitirdi. Sabriye Erdoğan, bugün İncekum Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yeni Alanya, merhumeye Allah’tan rahmet, Recep Erdoğan ve kederli ailesine başsağlığı diler.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.