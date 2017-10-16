'AGC Şöleni' bu hafta 

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni, Gala Yemeği ve Nükhet Duru Konseri, 21 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Türkler Mahallesi'nde bulunan Lonicera Otel Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Eserleriyle 2016 yılına damga vuran gazetecilerin 'Gazete' ve 'TV' kategorilerinde ödüllerini alacağı gecede Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ile AGC yönetim kurulu üyelerinin konukları arasında Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Fox TV'nin ünlü yüzü İsmail Küçükkaya ve ünlü gazeteciler de olacak.

ULUSAL BASIN ÖDÜLLERİ

AGC, gecede Alanyalı gazetecilerin yanısıra Hürriyet Köşe Yazarı Deniz Zeyrek'e 'Yılın Gazetecisi', Milliyet Spor Yazarı Tayfun Bayındır'a 'Yılın Spor Yazarı' ve Star TV'nin ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik'e de 'Yılın Televizyon Gazetecisi' ödüllerini verecek.

AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyeleri, hazırlıklar çerçevesinde AGC Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni, Gala Yemeği ve Nükhet Duru Konseri'nin gerçekleşeceği Lonicera Otel'in muhteşem balo salonunda incelemelerde bulundular ve son hazırlıkları gözden geçirdiler.

