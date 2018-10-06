AGC seçimlerinde Mevlüt Yeni güven tazeledi

AKM Perge salonunda bugün yapılan ve Divan kurulu Başkanlığını Erdoğan Kahya'nın yaptığı seçimlerde Mevlüt Yeni Başkanlığındaki tek liste oylandı. Açık yapılan oylamada Mevlüt yeni, üyelerin oy birliğiyle .5'nci kez Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Olağan Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını yapan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, gazetecilerin zor bir dönem yaşadığı bugünlerde barış ve kardeşlik duygusuna vurgu yaparak tek listeyle seçimlere girilmiş olmasının bunun en güzel örneklerinden olduğunu söyledi.

Rakip olmamasının kendisini ve yönetim kurulunu asla şımartmayacağını ifade eden Yeni, hem gazetecilerin hem Antalya'nın problemlerinin çözümünde kentin en önemli ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak varlığını hissettirmeye devam edeceğinin altını çizdi. Yeni dönemde iki önemli projesinin bulunduğunu söyleyen Mevlüt Yeni bunlardan birinin Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin kamu yararına dernek statüsüne alınması, diğerinin ise üyelerin ev sahibi yapılmasına yönelik çalışmalar olduğunu kaydetti.

Üyeler tarafından söz alınarak dilek ve temennilerin iletildiği olağan genel kurulda, konuşmaların ardından Mevlüt Yeni başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerin oylarına sunuldu. Açık oylama usulü ile yapılan seçimlerde 17. dönem Antalya Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Mevlüt yeni Başkanlığındaki Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Rukiye Benek, Rasim Gündüz, Haşmet Öyken, İdris Taş, Cafer Eser, Şifa Çiçek, Muhammet Ahmet Öcal, Salim Uzun, Ersin Aydın, Ahmet Demir.

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin yeni yönetim kurulu önümüzdeki günlerde görev dağılımı yaparak göreve başlayacak.