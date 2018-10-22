AGC 'nin yeni yönetiminden Başkan Türel’e ziyaret

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na yeniden seçilen Mevlüt Yeni, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamında ziyaret etti

AGC 'nin yeni yönetiminden Başkan Türel’e ziyaret
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ZİYARETTEN duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve yeni yönetimine başarılar diledi. Kendisinin de gazeteci kökenli bir belediye başkanı olduğunu hatırlatan Türel, “AGC’nin bir üyesi ve sürekli sarı basın kartı sahibi bir meslektaşınız olarak her zaman yanınızdayım” dedi. 

Bize güç veriyorsunuz 
Yeni yönetim kurulunu tanıtan ve görev dağılımı hakkında bilgi veren AGC Başkanı Mevlüt Yeni de, gazeteciliğin Başkan Türel’in aile mesleği olduğunu, babasının da AGC’nin kurucuları arasına yer aldığını söyledi. AGC üyesi olan Başkan Türel’in büyükşehir belediye başkanı olmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yeni, “Bir üyemizin büyükşehir belediye başkanı olması bizim için çok önemli. Bize güç veriyorsunuz” diye konuştu. 

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