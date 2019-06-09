AGC Kıbrıs yolcusu

KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği etkinlik kapsamında ilçede Kıbrıs rüzgarı esecek. Bu çerçevede Kıbrıs’ta Antalya-Alanya-Kıbrıs Medyası, Alanya’da ise Alanya-Kıbrıs Medyası buluşması gerçekleşecek. Medya buluşması kapsamında Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, AGC Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu temsilcilerinden oluşan 7 kişi ile Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak. Alanya-Kıbrıs Feribot seferlerinin başlangıcını da yapacak olan medya mensupları 10 -13 Haziran’da Kıbrıs’ta olacak. Medya buluşmasının ikinci ayağı ise 13 – 16 Haziran tarihlerinde Alanya’da Kıbrıslı Gazetecilerin katılımı ile sağlanacak. Kıbrıs Gazetecileri hem festival etkinliklerine katılacak hem de ilçede temaslarda bulunacak. Etkinliğin ilk adımı, KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram ve KKTC Antalya Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü, Bakanlık Temsilcisi Nazmi Pınar’ın Alanya temasları sırasında atılmıştı. Alanya GC ve Antalya GC’den medya mensuplarının katılımı ile gerçekleşecek karşılıklı ziyaretlerde temel amaç kültürler arası etkileşim, turizm ve ticaret ilişkilerini güçlendirmek.