AGC'den Kazak gazetecilerle işbirliği

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim’i makamında ziyaret eden ve 8 kişiden oluşan Kazak gazeteci grubu, Alanya’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, AGC yönetimi ile doğru ve etkili haber alışverişinde bulunabilmek adına işbirliği protokolü imzaladı. Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziiya Zhoyamergen ve beraberindekilerin ziyaretinde konuşan Dim, “AGC’de kardeş ülke Kazakistan’dan meslektaşlarımız var. Kazakistan’da kurulu bulunan vakfın başkanı ve yönetimini ağırlıyoruz. Bildiğiniz gibi Türk dünyası büyük bir coğrafya. Trakya’dan Çin’e kadar uzanan büyük bir coğrafya. Millet olarak kültürel birlikteliğimiz milletler arasında çeşitli vesilelerle ortaya konmuş ama eksikliklerimiz de var. Azerbaycan ile yakın ilişkilerimiz var ama diğer Türk devletlere ulaşamamıştık. Bir kaç kez ben de Kazakistan’da bulundum meslektaşlarımla bir araya geldim. Ama böyle bir heyetin Alanya’da bulunmasından da son derece mutluyum. Kardeşlerimizi burada görmek bizleri mutlu etti. Bir kaç gündür Alanya’dalar. İnşallah Alanya’yı beğenmişlerdir. Alanya ile ilgili güzel şeyleri kaleme alacaklarını düşünüyorum ve tekrar hoş geldiniz demek istiyorum” diye konuştu.

‘UÇAK KRİZİNDE HEP OLUMSUZ HABERLER GÖRDÜK’

Vakıf Başkanı Naziiya Zhoyamergen ise yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Alanya’ya geçen sene de gelmek istemiştik ama gelememiştik. Bu seneye kısmetmiş. Geçen dönemlerde Alanya’ya özgü pek çok şey gördük, Rusya egemenliğinin yüksek olduğu bir ülke olmamız hasebiyle pek çok Rus kanalından Alanya hakkında haberler alıyorduk ama şöyle bir sorun vardı, Rus medyası haberleri kendi penceresinden bakarak sunuyordu. Biz de Türk medyasından daha rahat haber alabilmek adına şimdi girişimlerde bulunuyoruz. Özellikle uçak krizinin olduğu dönemde Kazaklar Türkiye’ye gitmesin diye çok ciddi baskılar yaptılar. Biz bu algıya kanmayıp kendimiz geldik ve hiç de Rus medyasının yansıttığı gibi olmadığını gördük.” Naziiya Zhoyamergen’in açıklamalarının ardından AGC Center’da Kazak misafirler öğle yemeğinde ağırlandı. Yemekten sonra AGC ile Kazak vakıf ile işbirliği protokolü imzalandı.