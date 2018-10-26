AGC'den 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı 

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Cumhuriyet'in ilanının 95. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Dim mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir gurur ve heyecanla kutlanacağını belirterek "Türkiye Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi 95 yaşına girerken de içeride ve dışarıda düşmanların hedefi olmaya devam etmektedir. İç ve dıştaki teröristler ile düşmanlar, 95 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetimize yönelik hain hedeflerine asla ulaşamayacaklardır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Kahramanlarımız, vatanı için gözünü kırpmadan mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm halkımızın ve meslektaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.