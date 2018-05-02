 AGC'den '3 Mayıs' mesajı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayınladığı mesajda "Basın özgürlüğü liginde 180 ülke arasında 157’nciliğe geriledik. Bu ligde sadece Kuzey Kore, Eritre gibi ülkelerden daha üst sırada oluşumuz son derece üzücü ve utanç verici" dedi.

Basının demokrasinin en temel ve vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu hatırlatan Dim "Bu kapsamda basın mensuplarımız, güç şartlar altında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve sorunların çözülmesi noktasında çok önemli bir kamu görevi yürütmektedir. Basın özgürlüğü de demokrasilerin devamının sağlanmasında ve daha güçlü hale getirilmesinde son derece önemlidir. Halen gazetecilerin maruz kaldığı işsizlik, yasaklar, örtülü sansür ve baskılar ülkemizin ivedilikle aşması gereken en önemli sorunlar arasındadır. Bir an önce dünya basın özgürlüğü liginde hak ettiğimiz yere ulaşmak dileğiyle tüm meslektaşlarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlarım" dedi.