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Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 10 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

AGC'de 'BİK' buluşması

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Şubesi Müdürü Nedim Engin'in Alanya, Gazipaşa ve Manavgat basını ile buluşmasına ev sahipliği yaptı 

AGC'de 'BİK' buluşması

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Şubesi Müdürü Nedim Engin'in Alanya, Gazipaşa ve Manavgat basını ile buluşmasına ev sahipliği yaptı 

10 Nisan 2018 Salı 16:17
AGC'de 'BİK' buluşması
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ANTALYA'NIN doğu ilçelerinde resmi ilan alan gazetelerin sahipleri ve yöneticileri ile BİK Antalya Şube Müdürü Nedim Engin, AGC'de buluştular. Toplantıda giderek dijitalleşen dünyada resmi ilanların geleceği konuşuldu. Toplantıya BİK Müdürü Engin'in yanısıra Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, AGC Yönetim Kurulu Üyeleri, Haber Alanya Gazetesi sahibi Cevdet Zamanoğlu, Gerçek Alanya Gazetesi sahibi Ahmet Tunç, Gazipaşa ve Manavgat'ta resmi ilan alan gazetelerin sahipleri ve yöneticileri katıldı. 
'BASILI GAZETENİN ÖMRÜ SAYILI'

Dünyada bir değişimin yaşandığını vurgulayan Mehmet Ali Dim "Yavaş olsa da Türkiye’de de bu değişim yaşanıyor. Dijital medyaya doğru ciddi bir kayma var. Kağıda basılan gazetenin ömrü artık sayılı. Kendimizi farklı şekilde dizayn etmek durumundayız. Bir sabah uyandığımızda bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 'Resmi ilanlar kaldırılmıştır' denebilir ve biz hiçbir şey yapamayız. Bu konuda bir yol gösterilmesi gerekiyor" dedi.

'İLANDA DİJİTALE KAYIYORUZ'

Dim'in ardından konuşan Engin de "İlan konusunda artık dijitale doğru kayıyoruz. Yarın da batı Antalya'daki gazete sahipleri ve yöneticileri ile buluşacağız. Amacımız, görüş alışverişinde bulunup, çözüm önerileri sunmak" dedi. 
Engin ayrıca toplantıya ev sahipliği yapan Mehmet Ali Dim'e teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 10.04.2018 16:28
Anahtar Kelimeler:
Nedim EnginBİKAGCAlanya Gazeteciler Cemiyeti
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