AGC Basın Balosu'nda geri sayım sürüyor

Mazluma GÖKTAŞ

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) geleneksel Basın Balosu 12 Ekim 2019 Cumartesi günü Olive Garden’da gerçekleşecek. Ünlü gazetecilerin katılacağı gecede eğlence de olacak.

AGC üyesi gazetecilerin 2018 yılında yaptıkları çalışmalarının derlendiği 2018 Medya Başarı Ödülleri’nin dağıtılacağı gecede Haber Türk TV’de Türkiye’nin Nabzı Programı ile Didem Arslan Yılmaz Yılın TV Gazetecisi, Hürriyet Gazetesi’nden İsmail Saymaz ise Yılın Gazetecisi ödüllerini alacaklar. Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Acapella Gurubu’nun da sahne alacağı organizasyon saat 19.30’da başlayacak. Gazeteciler, ödüllerini aldıktan sonra genç yetenekler Kübra Can ve Turgay Saka ile eğlenecekler.

AGC Başkanı Gaye Coşkun "Elit bir etkinlik hazırlamak üzere çok çalıştık. Herkesi bekliyoruz" dedi.