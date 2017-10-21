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'AGC Balosu' bu akşam  

Ünlü gazetecilerin de katılacağı AGC Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni'nde Nükhet Duru sahne alacak

'AGC Balosu' bu akşam  

Ünlü gazetecilerin de katılacağı AGC Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni'nde Nükhet Duru sahne alacak

21 Ekim 2017 Cumartesi 01:04
'AGC Balosu' bu akşam  
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ALANYA Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni, Gala Yemeği ve Nükhet Duru Konseri bu akşam saat 20.00'de Türkler Mahallesi'nde bulunan Lonicera Otel Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek. Eserleriyle 2016 yılına damga vuran gazetecilerin 'Gazete' ve 'TV' kategorilerinde ödüllerini alacağı gecede Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ile AGC yönetim kurulu üyelerinin konukları arasında Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ve ünlü gazeteciler de olacak.
ULUSAL BASIN ÖDÜLLERİ
AGC, gecede Alanyalı gazetecilerin yanısıra Hürriyet Köşe Yazarı Deniz Zeyrek'e 'Yılın Gazetecisi', Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır'a 'Yılın Spor Yazarı' ve Star TV'nin ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik'e de 'Yılın Televizyon Gazetecisi' ödüllerini verecek. 
 

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AGC Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri TöreniAGC BalosuTgf
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