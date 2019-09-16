AGC Balosu 12 Ekim'de

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti, geleneksel medya başarı ödülleri töreninde her yıl ulusal düzeyde yılın TV gazetecisi ve yılın gazetecisini seçmekte idi. Yıllardır devam eden gelenek bu sene de değişmedi. AGC’nin ulusal düzeyde verdiği yılın TV Gazetecisi ve Yılın Gazetecisi ödüllerinin sahipleri belli oldu. Ünlü gazeteciler Didem Arslan ve İsmail Saymaz, AGC Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılının en iyileri seçildi. 2018 yılı Medya Başarı Ödülleri’nin sahibi bu yıl Haber Türk TV’de yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programının sunucusu TV Gazetecisi Didem Arslan Yılmaz oldu. Sevilen televizyoncu, yıllardır başarı ile sürdürdüğü TV programında meslek etik değerlerine bağlı, tarafsız, ilkeli ve istikrarlı yayıncılığı ile ödüle layık bulundu. Yılın Gazetecisi ise Hürriyet Gazetesi’nden, son kitabı Şehvetiye Tarikatı ile gündeme oturan isim İsmail Saymaz oldu. AGC Yönetim Kurulu, araştırmacı gazeteci kimliği ile bilinen, toplumu aydınlatan haber ve yazıları ile sorunları korkusuzca dile getiren İsmail Saymaz’ı ödüle layık buldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan AGC Başkanı Gaye Coşkun, ‘Değerli iki gazeteci Didem Arslan Yılmaz ve İsmail Saymaz’ın da katılımı ile 2018 yılı Medya Başarı Ödülleri töreni 12 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Ödül törenimizin ayrıntılı programını ilerleyen günlerde açıklayacağız. Ödül alacak tüm meslektaşlarımızı şimdiden tebrik ederim” dedi.

ÖDÜL ALACAK AGC ÜYELERİ

'Dalga Geçer Gibi’ adlı gazete haberi ile Aynur Özkaya, ‘Dehşet Anları’ adlı gazete haberi ile Jüri Özel Ödülü'nü Mesut Uygur, Güncel yazıda ‘Her sabah uyandığımda’ adlı eserle Feyzi Açıkalın, Gezi-İnceleme ve Araştırma dalında ‘İnsanlık ayıbı’ adlı eserle Burak Eyüp Gül, Röportaj dalında Mevlüt Uygur 'Dünden Bugüne ALKÜ’ çalışmasıyla, 'Mescit yalanı’ adlı spor haberi ile Teoman Eriş, sayfa düzeninde Dündar Çetin, gazete reklam ve tasarımda Anastassia Çetinkaya. TV haberi dalında 'Dolandırıcı’ adlı eserle Erdal Anak, görüntü kamera çalışmasında Mustafa Yüksek, montaj ve kurgu dalında Ramazan Özdemir, Seçim Özel adlı eserle TV haber programı dalında Alper Kutay, TV kültür programında Oğuz Korum, TV Spor Programı dalında Ercan Yıldırım, İnternet Gazetesi dalında Işıl Doğan AGC 2018 Yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü ise bu yıl Alanya Postası Gazetesi Genel Yayın Müdürü Mehmet Ali Gürses'e verildi