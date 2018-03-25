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AGC Alanya'yı tanıttı  

AGC'nin organizasyonunda Alanya'ya gelen Antalyalı bayan gazeteciler, yaptıkları şehir turunun ardından Alanya'ya hayran kaldıklarını söylediler

AGC Alanya'yı tanıttı  

AGC'nin organizasyonunda Alanya'ya gelen Antalyalı bayan gazeteciler, yaptıkları şehir turunun ardından Alanya'ya hayran kaldıklarını söylediler

25 Mart 2018 Pazar 18:29
AGC Alanya'yı tanıttı  
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ALANYA Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) organizasyonunda, Antalya’da görev yapan bayan gazeteciler, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Antalya Bölge Müdürü Esen Diler’in öncülüğünde Alanya’ya gelerek bir dizi tura katıldılar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerine yönelik yapılan gezi organizasyona AGC'yi temsilen Başkan Yardımcısı Gaye Coşkun katıldı. Grup, hava muhalefeti nedeniyle teleferiğe binemezken, otobüslerle kaleye çıktı. Kale yolunda gruba arkeolog İlhami Yetkin eşlik etti ve kale hakkında bilgiler verip, merak edilen soruları yanıtladı. Grup daha sonra Ömürlü Kemal Atlı Kültürevi'ni de gezerek Alanya’nın meşhur s pastasının tadına baktı. Ardından grup AGC Center'da öğle yemeğine katıldı. Yemekte Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim de gazetecilerle bir araya geldi. Bayan gazetecilerin Alanya turu Tersane ve Dim Çayı gezisi ile sona erdi. Gezinin ardından gazeteciler Alanya’ya hayran kaldıklarını söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
AGCAlanyaAntalyaBayan Gazeteciler
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