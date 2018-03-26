AGC Alanya protokolünü ağırladı

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) restoranında verilen öğle yemeğine Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Aybaba, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ve AGC Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

'ÜSTLENDİĞİMİZ MİSYON ÇOK ÖNEMLİ'

Öğle yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, yeni turizm sezonu öncesinde Alanya'da alınan üst düzey güvenlik ve huzur tedbirlerine ilişkin emeği geçenlere teşekkür ederek, "Alanya yeni bir turizm sezonuna hazırlanıyor. Sezon öncesi güvenlik ve asayiş de çok önemli. İnşallah geçmişte yaşanılan dolu dolu turistin geldiği sezonları aratmayacak bir sezona giriş yapacağız. Bu bakımdan tüm dış odakların, özellikle terör gruplarının gözü Türkiye üzerinde. Hem vatandaş hem gazeteci olarak üzerimize düşen görevler var. Vatandaşlarımızı bu konularda bilinçlendirmek ve güvenlik güçlerimize doğru bilgi aktarılması konusunda önemli bir rol üstleniyoruz. Bu tüm ülkemiz için önemli bir nokta" diye konuştu.

'ALANYA TÜRKİYE'NİN HUZUR KÖŞESİ'

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da, "Sabah, bir asayiş toplantımız vardı, Ardından da AGC'nin nazik davetine geldik. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Başkanımızın ifade ettiği gibi Alanya bir turizm kenti, yeni bir sezon başlıyor. Kentin genel güvenliği başta olmak üzere bölgenin daha güvenli olması, vatandaşların ve gelen turistlerin daha rahat yaşayabileceği bir ortam için elimizden geleni yapacağız. Ben bir yıldır Alanya'da görev yapıyorum. Alanya, Türkiye'nin en huzurlu köşesi. İnsanlara Türk misafirperveliğini sergileyen bir kent. Alanya paylaşmanın, sahip çıkmanın olduğu bir yaşam alanı. Biz de bunun bozulmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

'BASIN BİZLERİN ELİ KULAĞI OLUYOR'

Bu bağlamda da güvenli bir Türk toplumu için basın olmazsa olmaz. Sizler bizim ulaşamadığımız veya geç ulaştığımız yerlere hızla ulaşıyorsunuz. Güvenlik güçlerine doğru bilginin ulaşması noktasında bizlerle irtibatta olduğunuzu bilmek, bizlerin yanında olduğunuzu bilmek üstümüze düşen bu vazifeleri yerine getirme noktasında büyük bir kolaylık. Alanya'nın yanlış tanıtılmasına neden olabilecek bir haber, dünyanın her yerinde büyük yankı uyandırabiliyor. Siz bu konuda daha tecrübelisiniz. Basın olarak siz ne kadar hassas olursanız Alanya da o kadar yaşanılabilir bir yer olacaktır. Turizmin eski günlerine kavuşması için el birliğiyle çalışacağız" dedi. Yasin Emre de Alanya'da faaliyet gösteren gazetecilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.