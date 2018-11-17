Ağaçta mahsur kalan kediyi kedi gibi ağaca tırmanıp kurtardı

Kemer'de ağaçta mahsur kalan yavru kedi, bölge esnafı tarafından kurtarıldı

Ağaçta mahsur kalan kediyi kedi gibi ağaca tırmanıp kurtardı
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KEMER'DE köpekten korkarak Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çınar ağacına çıkan yavru kedi, aşağıya inemeyince imdadına esnaf yetişti. Durumu gören bölge esnafları ağaca merdiven dayadılar fakat yavru kedi daha da ürkerek ağacın yüksek dallarına çıktı.Bunun üzerine bir esnaf yaklaşık 6 metre yükseklikteki ağaca adeta kedi gibi tırmanarak yavru kediye ulaşmayı başardı. Son bir hamleyle kaçmaya çalışan kediyi yakalayan esnaf kediyle birlikte aşağı indi, Yaklaşık 1 metre yüksekten yere bırakılan kedi kaçarak ortadan kayboldu.

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