Ağaç kökü yüklü traktör devrildi

KAZA , akşam saatlerinde Karaman -Konya Karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Akay (51) yönetimindeki 68 AC 906 plakalı ağaç kökü yüklü traktör, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada devrilen römorkun üzerinde bulunan Afganistan uyruklu Muhammet Nazar Ekberi (23) ile Ali Hüseyni (22), şans eseri ağaç köklerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hafif yaralanan Afganistan uyruklu iki kişi ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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