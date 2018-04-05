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Ağabeyi saçını kazıtıp eve hapsetti!

Adana'da ağabeyi tarafından saçlarını kazıtıp, eve hapsedilen genç kız polise sığındı. Genç kız, sığınma evine yerleştirildi

Ağabeyi saçını kazıtıp eve hapsetti!

Adana'da ağabeyi tarafından saçlarını kazıtıp, eve hapsedilen genç kız polise sığındı. Genç kız, sığınma evine yerleştirildi

05 Nisan 2018 Perşembe 10:53
Ağabeyi saçını kazıtıp eve hapsetti!
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ADANA'DA ağabeyinin çalışmasına izin vermeyip, saçını kazıttığı genç kız, hapsedildiği evden kaçarak polise sığındı. Merkez Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, B.B. (21) adlı genç kız, yaklaşık 2 ay önce ağabeyi tarafından kıskançlık nedeniyle çalıştığı markete gitmesine izin verilmedi. Evde de genç kıza giyim tarzını değiştirmesi için baskı kuran ağabey, saçlarını da kapatmasını istedi. Ağabeyi, isteklerine karşı çıkan genç kızın saçını kazıttı.

Ayrıca genç kızı da eve kilitleyerek dışarı çıkmasını yasakladı. Yaklaşık bir aydır dışarı çıkamayan genç kız, ağabeyinin evden ayrılmasını fırsat bilerek kaçtı. B.B., Dağlıoğlu Mahallesi'nden Adana Emniyet Müdürlüğü binasına gelerek burada nizamiyede bulunan polislere sığındı. Polise gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan genç kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ancak genç kız kendisini ağabeyinin 1 aydır eve kapattığını, saçını kazıttığını ileri sürüp şikayetçi olmadığını, tek isteğinin sığınma evine yerleşmek olduğunu söylediği öğrenildi. B.B., daha sonra sığınma evine yerleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Döşeme MahallesiAdana
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