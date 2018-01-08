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Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamada komutanlara ceza yağdı

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit düştüğü mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin davada, Emekli Albay Veysel Özbay, Binbaşı Ali Duran ve eski Üsteğmen Tuncay Aydın'a hapis cezası verildi

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamada komutanlara ceza yağdı

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit düştüğü mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin davada, Emekli Albay Veysel Özbay, Binbaşı Ali Duran ve eski Üsteğmen Tuncay Aydın'a hapis cezası verildi

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:45
Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamada komutanlara ceza yağdı
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AFYONKARAHİSAR'DA 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposu patlamasına ilişkin Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde askeri mahkemelerin kapatılması ile yeniden görülen davada, tutuksuz sanıklar; dönemin Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ile Afyonkarahisar 500'üncü İstihkâm Ana Depo Komutanlığı 4'üncü Mühimmat Bölge Komutanı emekli Kıdemli Albay Veysel Özbay 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

25 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Afyonkarahisar'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda yapılan mühimmat sevkiyatı sırasında 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada 2'si astsubay, 2'si uzman, 21'i er olmak üzere 25 asker şehit olmuş, 11 kişi de ağır yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AfyonPatlama25 Asker şehit
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