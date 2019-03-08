Afife, son kez sahnelenecek

TÜRKİYE'NİN ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale’nin hayatı üzerine kurulu modern bale prodüksiyonu olan eserin libretto ve koreografisini Beyhan Murphy, müzikleri ise Turgay Erdener hazırladı. Antalya DOB orkestrasını Hakan Kalkan’ın yönettiği gecede balenin dekoru Adnan Öngün, kostümü Bahar Korçan, ışığı Beyhan Murphy ve Taner Aydın, ışık realizasyonu ise Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

İki perde olarak sahnelenen eserde “Afife” rolünü Selin Berkmen, “Altın Afife” rolünü İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Zuhal Karaca, “Kırmızı Afife” rolünü Esra Taner, “Mor Afife” rolünü Öykü Ertürk, “Gümüş Afife” rolünü Iaroslava Volkova, “Ziya” rolünü Artur Ivanov, “Nazır” rolünü Burak Özbek, “Dr. Suat” rolünü Umut Çaltekin ve “Selahattin Pınar” rolünü Tolga Burçak canlandıracak.

Fiyatları 10, 30 ve 40 TL arasında değişen eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinde satışa sunuluyor.