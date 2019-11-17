Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü

Afganistan Başsavcılığı sözcüsü Cemşid Rasuli, basına yaptığı açıklamada, bir olayı araştırmak için görevlendirilen 4 savcının Kara Bağ'a giderken ilçe yakınlarında silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırıda 2 savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Rasuli, 2 savcının da yaralandığını söyledi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

