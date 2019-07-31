Afet nedeniyle SGK borçlarına 1 yıl erteleme

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce Kriz Merkezi'ni ziyaret ederek Düzce Valisi Zülkif Dağlı'dan son durum hakkında bilgi aldı. Daha sonra afet koordinasyon toplantısına katılan Bakan Selçuk, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bölgede çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Düzce'de meydana gelen sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Öncelikle tüm Düzceli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Akçakoca ve vatandaşımız Cumayeri ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve heyelan felaketinde maalesef hayatını kaybetti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. Bakan Selçuk, şöyle devam etti:



"Bizler de acılı aileleri ziyaret etmek, bir nebze de olsa yaraları sarmak için buradayız, vatandaşlarımızın üzüntülerini paylaşmak için buradayız. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanları ile seferber oldu. Daha önce de bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile ziyaret ettiler. Ekiplerimiz de kurtarma çalışmalarından, psikososyal desteğe, psikolojik yardımlara kadar hep burada oldular. İlk yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde de 3 ilçeye bağlı 49 köyde 541 bina ve yapının sel ve heyelandan etkilendiği görüldü. Hasar gören yerlerin en kısa sürede onarılması için kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızla beraber gerekeni en iyi şekilde yapmaya devam etmekteyiz. Bir yandan hasar tespit çalışmaları devam ediyor, bir yandan da biz bakanlığımız personeli ile bölgede ki eksiklikleri tespit ederek yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza da bir miktar nakit kaynak aktardık. 3 ayrı ekibimizle psikososyal destek vermeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz afetzedelerin yemek, içmek, giyinmek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İlgili kurum ve kuruluşlara da ileterek çözüm noktasında yardımcı oluyorlar. Kriz merkezinde de gerekli koordinasyon sağlanmaya devam ediliyor."



SGK BORÇLARINA 1 YIL ERTELEME



Bakan Selçuk, Düzce'de SGK prim borcu olan kişilerin borçlarının 1 yıl süre ile ertelendiği müjdesini vererek, "Bizler de hem hükümet hem bakanlık olarak bundan sonra ki süreçte de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimiz Düzceli kardeşlerimizin bu zorlu gününde hayat normale dönene kadar her daim yanında olacak. Bu nedenle de vatandaşlarımızın 18 Ekim 2019'a kadar SGK'ya başvurmaları halinde 18 Temmuz 2019 tarihi öncesine ait dolmuş borçları ile Eylül 2019 tarihine kadar tahakkuk edecek borçlarını 1 yıl süre ile erteleyeceğiz. Dolayısı ile Düzceli vatandaşlarımızın birinin bile bu süreçten etkilenmemesi için elimizden gelen üstün gayreti sarf edeceğiz. Bugün hep birlikte bir ve beraber olma günüdür. İnşallah acılarımızı beraber sarma günüdür. En büyük temennimiz böyle acıların bir daha yaşanmamasıdır" diye konuştu.

SEL BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERE ACİL DESTEK KREDİSİ



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce’de katıldığı afet koordinasyon toplantısının ardından selden en çok etkilenen Akçakoca Uğurlu ve Esmahanım Köyleri'ni ziyaret etti. Bölgede incelemeler yapan Bakan Selçuk, Esmahanım Köyü’nde yaptığı açıklamada, "Koordinasyon toplantımızı yaptık. Daha sonra selden etkilenen ailelerimizi ziyaret ettik. Ben burada SGK ile ilgili erteleme kararımızı açıklamıştım. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatı ile selden etkilenen KOBİ’lere acil destek kredisi verilecek. Detaylarını inşallah Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB aracılığı ile duyuracağız. Bu da bugünün müjdesi olsun" dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 18:50