'Afet bile daha insaflı' 

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'daki değerlendirmesinde "Patlıcan ve biber bir anda 20 lira olmuş! Memlekette fırsatçı, tokatçı, hortumcu ve stokçudan geçilmiyor. Allah’ın afeti hortum bile bunlardan daha insaflı!" dedi.

