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AFAD’tan 'İlkyardım' eğitimi

ALKÜ İlkyardım ve Afet Bilinci Kulübü ve Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öğrencilere yangın ve afet konularında eğitim verdi

AFAD’tan 'İlkyardım' eğitimi

ALKÜ İlkyardım ve Afet Bilinci Kulübü ve Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öğrencilere yangın ve afet konularında eğitim verdi

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:07
AFAD’tan 'İlkyardım' eğitimi
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İlk Yardım ve Afet Bilinci Öğrenci Kulübü ile Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilere Temel Afet Bilinci ve Yangın Bilgisi konularında eğitim verildi.  AFAD, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri ile İlk Yardım ve Afet Bilinci Kulübü üyelerinin katıldığı etkinlikte, teorik olarak verilen eğitimin ardından uygulamalı olarak bir de yangın söndürme tatbikatı yapıldı. 
‘DOĞANIN DUYGULARI YOKTUR, KANUNLARI VARDIR’
Deprem konusu hakkında da bilgiler veren AFAD Arama ve Kurtarma Teknisyeni Lütfü Karyağdı, Avrupa’nın en iyi deprem yönetmeliğinin Türkiye’de olduğunu ancak bazı noktalarda uygulamada eksik kalındığını ifade etti. Öğrencilere deprem sırasında hayat kurtaran bilgiler aktaran Karyağdı, “Ev alırken ya da kiralarken evin metre karesine, boyasına, odaların ferahlığı gibi her şeye dikkat ediyoruz ancak evin zemin etüdünün yapılıp yapılmadığına bakmıyoruz. Binaları amaçları doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Binaları profesyoneller tasarlansın ki binanın taşıması gereken yük, kolonlar ve duvarlar arasında doğru orantıda dağıtılabilsin. Binanızın deprem yönetmeliğine göre yapıldığından emin olun. Doğru kalitede inşaat malzemesinin kullanılıp kullanılmadığı bilin. İnşaatın eğitimli ve gözetim altındaki işçiler tarafından yapıldığından emin olun. İzinsiz kat çıkmayın ve binayı amacı dışında kullanmayın. Unutmayın, doğanın duyguları yoktur, kanunları vardır” diye konuştu.    
‘KENDİNİZE GÜVENLİ YERLER BELİRLEYİN’
Deprem sırasında soğukkanlı olunması gerektiğine değinen Karyağdı, “Kullandığınız mekânların bütün odalarında hayat üçgeni oluşturabilecek yerler önceden belirlenmelidir. Bulunduğunuz mekânda güvenli yerler belirlenmelidir. Ayrıca bulunduğunuz yerlerde tehlikeli yerleri de belirleyin. Örneğin, pencere önleri, devrilebilen eşyaların yanı, ocak gibi yangına neden olabilecek eşyalardan uzak durun. Korunabileceğiniz daha güvenli yerler belirleyin. Örneğin, sağlam bir masanın yanı, sağlam bir koltuk ya da divanın yanı başı ve yatağınızın yanı gibi. Kişisel acil durum çantası hazırlanmalıdır. Tesisatların kapatılması önemlidir” şeklinde konuştu. Programın sonunda Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Arife Albayrak Coşar tarafından Antalya İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Müdahale Şubesi Sorumlusu Mustafa Yalçın’a Alaaddin Keykubat Mührünü takdim etti. Öğrencilere uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AfadIlkyardım
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