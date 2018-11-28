AESOB'tan kış lastiği uyarısı

ANTALYA Motorsiklet, Bisiklet, Oto Lastik Tamircileri ve Oto Yıkamacılar Odası Başkanı ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkan Vekili Bayram Dal, ticari araçlar için kış lastiğini takma zorunluluğunun 1 Aralık tarihinden itibaren başlayacağını hatırlatarak uyarılarda bulundu. Antalya Motorsiklet, Bisiklet, Oto Lastik Tamircileri ve Oto Yıkamacılar Odası Başkanı ve AESOB Başkan Vekili Bayram Dal, uygulamanın başlayacağı tarihten itibaren kış lastiklerini takmayan sürücülere ceza kesilebileceğini belirterek, “Ticari araçların kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık tarihinde başlıyor. Kış lastiklerini takmayan sürücülere 715 TL para cezası uygulanabilecek. Araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen kış lastiği takma zorunluluğu ise, 1 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek. Yüksek rakımlı ilçelerimiz dışında Antalyamızda kış şartları diğer illerimiz kadar zorlu değil. Ancak yine de, otobüs, taksi, kamyoncu esnafımızın kış lastiklerini takması zorunlu. Ulaşım esnafımız bu konuda oldukça dikkatli olmalı.” dedi.

Antalya Motorsiklet, Bisiklet, Oto Lastik Tamircileri ve Oto Yıkamacılar Odası Başkanı ve AESOB Başkan Vekili Bayram Dal, kış lastiğinin tedbir amaçlı olduğunu vurgulayarak, “Kar yağmıyor, kış lastiği takmama gerek yok diye düşünmemeliyiz. Maalesef kış aylarında yazlık lastik kullanımı sonucu üzücü kazalar meydana geliyor. Dolayısıyla, aracın yol ile tek bağlantısı olan lastikler mutlaka mevsimine göre kullanılmalı. Gizli buzlanma, kaygan yollar ve ani yağışlar karşısında çaresiz kalmamak amacıyla tedbiri elden bırakmamalıyız. Vatandaşlarımızdan da özellikle rica ediyorum ticari veya özel araç fark etmeksizin can güvenliğimiz için bu kurallara hepimiz uyalım. Hiçbir şey can güvenliğimizden önce gelmemeli.” ded