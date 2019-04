AEDAŞ’tan, Alanya’ya 5 yılda 89 milyon TL’lik yatırım

ANTALYA, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), kesintisiz enerji için görev bölgesindeki her noktaya yatırım götürüyor. Bu çerçevede ilçe ilçe, mahalle mahalle yatırım planları hazırlayan AEDAŞ’ın Antalya’nın en gözde ilçelerinden olan Alanya’ya yaptığı yatırım tutarı 5 yılda 89 milyon TL’yi buldu.

AEDAŞ, çok sayıda yabancı müşteriye de ev sahipliği yapan Alanya’da güvenli kent için sokak aydınlatmalarına da özel önem verdi. 2018’de ilçede 2 bin 800 yeni aydınlatma armatürü devreye alındı. Yıl içinde bakımı yapılan aydınlatma armatürü sayısı ise 43 bine ulaştı.

2018 yılı içinde ağaç dallarının elektrik tellerine değmesi sonrasında arızalara yol açmasına karşı tedbir olarak da toplam 404 kilometre alanda ağaç budaması yapıldı. Yine Alanya bölgesinde 331 kilometre hattın bakımı yapılarak olası arıza ve kesintilerin önüne geçilmiş oldu. 2013 yılı Mayıs ayında özelleştirme sürecinin ardından görev yaptığı bölgede yatırımlara hız veren AEDAŞ’ın, 5 yıllık sürede Alanya’ya yaptığı toplam yatırım ise 89 milyon TL’yi buldu. 2013 yılında Alanya’nın toplam yatırımdan aldığı pay 3 milyon 630 bin TL düzeyinde iken bu rakam yıllık 18-20 milyon TL düzeylerine çıktı.

2 BİN 781 KAÇAK TUTUNAĞI TUTULDU

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, hizmet kalitesini artırmak için yapılan yatırımların bölgedeki arıza sayısını 2017 yılına göre aşağıya çektiğini dile getirerek “AEDAŞ; inovasyona, hizmet kalitesine, müşteri ve çalışan memnuniyetine verdiği önemi hayata geçirdiği projeler ve vizyoner bakış açısıyla destekliyor. Elektrik enerjisinin insan hayatının temel taşlarından biri olduğu bilinciyle hareket eden şirketimiz yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile faaliyet gösteriyor. Görev bölgemizdeki her ilçe, her mahalle, her nokta bizim için değerli. Özelleşme sürecinin ardından ilçe ilçe yatırım planlarımızı belirledik ve çalışmalarımızı buna göre hayata geçirdik. Bu çerçevede Alanya’ya da 5 yılda 89 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Bölgeye yönelik 2019 yatırım planlarımız da devam ediyor” dedi.

Elektrik dağıtımı yaptıkları her noktaya, hızlı, kesintisiz ve en verimli hizmeti kusursuz bir şekilde ulaştırma hedefi ile çalıştıklarını kaydeden Müdüroğlu, bu sırada bölgedeki kaçağın da önüne geçmek üzere çaba gösterdiklerini vurguladı. Müdüroğlu, “2018 yılında arkadaşlarımız 2 bin 781 adet kaçak tutanağı tutarak toplam 6 milyon 549 bin 612 TL tutarında tahakkuk yaptı. Yani elektriğin kaçak kullanımı önemli ölçüde önlenmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.