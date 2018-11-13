AEDAŞ'tan kaçak elektrik açıklaması

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının çalışmaları sonucunda Alanya’da elektrik sayaçlarına ve elektrik şebekesine müdahale eden, çıkar amaçlı suç örgütü kuran çete başarılı bir operasyonla çökertildi. Bölgede elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ'ın, Alanya ilçesinde kaçak elektrik bağlantısı yapan şebekenin çökertilmesi için operasyonda kolluk kuvvetleri ile birlikte hareket ettiği hatırlatılan açıklamada, tüm imkanların seferber edilerek destek olunduğu kaydedildi. Başsavcılığın talimatı ile yürütülen operasyonda 7 şüpheli, emniyet güçleri tarafından eş zamanlı gözaltına alınarak adalete teslim edildi. Elektrik sayaçlarına müdahale ederek haksız kazanç elde etmek için "kamu kurum ve kuruluşlarını nitelikli dolandırıcılık ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen çete üyelerinin yanı sıra kaçak kullanım yapan şahısların da ifadeleri alınmaya başlandı.

Kaçak elektrik kullanmanın, yasalara göre suç olup kamu kaynaklarının israfı ile kamuya verilen zarar sonucu ülkenin kanayan bir yarası olduğuna dikkat çeken AEDAŞ, Antalya, Burdur ve Isparta’da enerji dağıtımını üstlenen şirket olarak Türkiye’nin enerji kaynaklarının verimli kullanılması, kayıp ve kaçağın önlenebilmesi için üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirme gayreti içinde olunduğunu kaydetti. Açıklamada "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kayıp ve kaçakla mücadelede kolluk kuvvetlerimiz ile iş birliği içinde olacağımızı bildirirken, müşterilerimize başta sayaç olmak üzere elektrikle ilgili işlemlerinde yetkisiz ve yasalara aykırı davranan kişilerden uzak durarak can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamaları, kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.