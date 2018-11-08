AEDAŞ çalışanlarından Kızılay’a ‘kök hücre ve kan bağışı’

KÖK hücre ve kan bağışı öncesinde Kızılay’dan yetkili isimler AEDAŞ’a gelerek kimlerin kan ve kök hücre verebileceği, kan vermenin faydaları ve neden kan bağışına ihtiyaç olduğuna dair geniş bir bilgilendirme yaptı. 6 Kasım Salı günü de AEDAŞ’ın Antalya’daki Genel Müdürlük Binası’nda çalışanların yoğun katılımı ile bağış kampanyası gerçekleştirildi.

Türk Kızılayına destek olmak hepimizin görevi

Çalışanlara gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Türkiye’de ve dünyada insani yardım hizmetinde model haline gelen, zor anlarımızda her zaman yanımızda olan Türk Kızılayı’na destek olmak hepimizin görevi. Kan bağışının yanı sıra bu kez kök hücre bağışı da yaparak donör bekleyen hastalara umut olmak ve bu anlamda da bir farkındalık oluşturmak istedik” dedi.