ADSO ve Antalya DOB'tan 'Şehitler Oratoryosu'

ADSO ve Antalya DOB, Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği ve librettosu eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'a ait Şehitler Oratoryosunu 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sahnelenecek. ADSO, Antalya DOB ve Balesi korosu ve çocuk korosunun sahneye çıkacağı konserde orkestrayı Tolga Taviş, koroyu Mahir Seyrek ve çocuk korosunu Sinem Seçil Baddal yönetecek. Konserde Antalya DOB sanatçıları soprano Sema Suna, mezzo-soprano Sibel Kızılateş, tenor Devrim Demirel ve bas Engin Suna solist sanatçı olarak sahneye çıkacak. Oratoryoda metinleri Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum seslendirecek.

Hasan Niyazi Tura'nın eseri olan Şehitler Oratoryosu 'Vatan Sevgisi', 'Kuruluş ve Kurtuluş Dönemi Dahil Ulusal Bütünlük ve Birliğimizin Korunması için Yapılan Mücadele ve Savaşlar', 'Şehadet Öncesi', 'Şehadet Anı', 'Şehidin Ölüm Sonrası Huzur ve Gururu' başlıklarını taşıyan beş bölümden oluşuyor.