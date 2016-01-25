Adrenalinin zirve yaptığı park

KEMER'İN Göynük Mahallesi'nde 30 bin metrekara alan üzerinde yer alan dinoparkın içinde 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen korku parkında, akıl hastanesi, diş polikliniği, ameliyathane gibi korku temalı bölümler bulunuyor. Korku parkına 16 yaşından büyükler girebiliyor. 25 TL giriş ücreti karşılığında tesisi gezme imkanı yakalayan tatilciler, merkez içindeki dinopark, korku parkı ve diğer etkinliklerden yararlanabiliyor.

Açıldıkları günden bu yana yerli yabancı 200 binin üzerinde tatilci tarafından ziyaret edildiklerini söyleyen Dinopark işletmecisi Mustafa Erkan, 2016 yılı yaz sezonu için sürprizler hazırladıklarını belirtiyor. Sürprizlerin sezon öncesi hazır olacağını belirten Erkan, "Tesisimiz yenilenme çalışmalarında kapanmayacak. Müşterilerimizi rahatsız etmeden uygun saatlerde yeniliklerimizi yapacağız" dedi.