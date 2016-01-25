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Adrenalinin zirve yaptığı park

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 2012 yılında kurulan Türkiye'nin ilk ve tek korku parkı ile dinopark, ziyaretçi rekoru kırdı. 200 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan merkezde en çok ilgiyi korku parkı çekiyor.

Adrenalinin zirve yaptığı park

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 2012 yılında kurulan Türkiye'nin ilk ve tek korku parkı ile dinopark, ziyaretçi rekoru kırdı. 200 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan merkezde en çok ilgiyi korku parkı çekiyor.

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:47
Adrenalinin zirve yaptığı park
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KEMER'İN Göynük Mahallesi'nde 30 bin metrekara alan üzerinde yer alan dinoparkın içinde 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen korku parkında, akıl hastanesi, diş polikliniği, ameliyathane gibi korku temalı bölümler bulunuyor. Korku parkına 16 yaşından büyükler girebiliyor. 25 TL giriş ücreti karşılığında tesisi gezme imkanı yakalayan tatilciler, merkez içindeki dinopark, korku parkı ve diğer etkinliklerden yararlanabiliyor.
Açıldıkları günden bu yana yerli yabancı 200 binin üzerinde tatilci tarafından ziyaret edildiklerini söyleyen Dinopark işletmecisi Mustafa Erkan, 2016 yılı yaz sezonu için sürprizler hazırladıklarını belirtiyor. Sürprizlerin sezon öncesi hazır olacağını belirten Erkan, "Tesisimiz yenilenme çalışmalarında kapanmayacak. Müşterilerimizi rahatsız etmeden uygun saatlerde yeniliklerimizi yapacağız" dedi.
Korku parkı içinde de değişiklikler yapılacağını aktaran Erkan, "Korku parkı, tesisimizin popüler bölümlerinden birisi. İçindeki dekorun gerçekçiliği kimi zaman bizleri bile ürkütebiliyor. Yeni bölümler ve korku unsurlarıyla heyecana heyecan katacağız. Korkmak isteyen ve korkarak eğlenmek isteyenler buraya koşacak" diye konuştu.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:53
Anahtar Kelimeler:
KemerAntalyaAdrenalinin Zirve Yaptığı Park
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