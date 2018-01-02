Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
2 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
2 Ocak 2018 Yeni Alanya...

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlencenin dibine vurdu

Şaşaalı yaşamıyla manşetlerden düşmeyen Adnan Oktar ve kedicikleri, yılbaşında eğlencenin dibine vurdu. Evinde parti veren Oktar, dansöz oynattı

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlencenin dibine vurdu

Şaşaalı yaşamıyla manşetlerden düşmeyen Adnan Oktar ve kedicikleri, yılbaşında eğlencenin dibine vurdu. Evinde parti veren Oktar, dansöz oynattı

02 Ocak 2018 Salı 11:06
Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlencenin dibine vurdu
banner404

A9 TV'de yaptığı sohbetlerle ünlenen Adnan Oktar, yılbaşında da adından söz ettirmeyi başardı. Oktar'ın kedicikleriyle yılbaşı kutlamasını görenlerin ağzı açık kalıyor.

DANSÖZ OYNATTI

Şaşaalı bir sofra kurup eğlencenin dibine vuran Adnan Oktar, 31 kediciği yanına alıp yılbaşı kutladı. Normalde sadece kediciklerini oynatan Oktar, bu sefer dansöz de oynattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarKedicikDansöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da 61 milyonluk bileti satan bayi belli oldu
Antalya'da 61 milyonluk bileti satan bayi belli oldu
Hız limitini aşan yandı! Yeni sistem anında yakalayacak
Hız limitini aşan yandı! Yeni sistem anında yakalayacak
Akış çalışmalara hız verdi
Akış çalışmalara hız verdi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim