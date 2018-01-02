Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlencenin dibine vurdu

A9 TV'de yaptığı sohbetlerle ünlenen Adnan Oktar, yılbaşında da adından söz ettirmeyi başardı. Oktar'ın kedicikleriyle yılbaşı kutlamasını görenlerin ağzı açık kalıyor.

DANSÖZ OYNATTI

Şaşaalı bir sofra kurup eğlencenin dibine vuran Adnan Oktar, 31 kediciği yanına alıp yılbaşı kutladı. Normalde sadece kediciklerini oynatan Oktar, bu sefer dansöz de oynattı.