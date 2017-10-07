Adnan Oktar Babuna ailesini birbirine düşürdü

ADNAN Oktar'ın kedicikleri arasında Prof. Cevat Babuna ile eşi Semin Babuna'nın kızları da bulunuyor. Çiftin tek oğlu Oktar Babuna da Adnan Oktar'ın kanatları altında. Adnan Hoca ile kötü bir mazileri olan Babuna'nın karısı ilk kez konuştu.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cevat Babuna 15 Eylül 2017 Cuma günü hayatını kaybetmişti. İlanda Prof. Dr. Babuna’nın 5 çocuğunun hiçbirinin isminin yer almaması dikkat çekmişti. Olay, baba Cevat Babuna ile çocukları arasındaki Adnan Oktar tartışmasına bağlanmıştı.

Cevap Babuna'nın bütün çocuklarını Adnan Oktar onlardan kopardı. Profesörün kızlarını kedicik yapan Adnan Oktar, aileyle de davalık oldu. Babalarının cenazesine bile gitmeyen kediciklerle ilgili Cevat Babuna'nın eşi Semin Babuna, Aydınlık'a konuştu.

ERDOĞAN'A BABUNA DOSYASI VERDİK

Çocuklarının ve mallarının kendisinden koparıldığını iddia eden Semin Babuna, eşi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adnan Oktar dosyası verdiklerini söyledi. Semin Babuna "Tayyip beyin onlardan hazzetmediğinin şahidiyim" dedi.



Torunu Emre Ertüzün ile birlikte Erdoğan ile görüşmeye gittiğini aktaran Semin Babuna, şunları anlattı;

-“Onlarla alakalı dosyayı Cumhurbaşkanımıza verdim.. Bunları düne kadar FETÖ yargısı koruyordu.. Şimdi onlar yok ve gereği yapılır diye ümit ediyorum.. Tayyip beyin onlardan hazzetmediğinin şahidiyim.”