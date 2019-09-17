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Adnan Menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 58'inci yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törende dualarla anıldı, kabirlerine karanfiller bırakıldı..

GÜNCEL 17.09.2019, 17:08 17.09.2019, 17:10
Adnan Menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı
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MERHUM Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 58.  yıl dönümünde anıldı.  Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen tören okunan Kur'an ile  başladı. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merhum Başbakan  Menderes'le birlikte Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmet ve minnetle  andığını söyledi.

 Soylu, "17 Eylül 1961’de Adnan Menderes ve arkadaşları Türk  demokrasisi ile beraber bir cinayete kurban gitmiştir. Toplumun istisnasız tüm  kesimleri, bu meseleyi böyle ifade edecek cesarete sahip oldukları zaman,  bilmeliyiz ki hiç kimse Türk demokrasisine, milletin iradesine, böyle bir  taarruza bir daha meyil edemeyeceklerdir. Etse bile milletimiz izin  vermeyecektir. Eğer bu millet 15 Temmuz gecesi, darbecilerin uçaklarına,  tanklarına karşı meydanlara inmiş, şehit olmuş, gazi olmuş, ülkenin istikrarına  ve demokrasisine sahip çıkmışsa işte bunun sebebi şurada her yıl yaptığımız  buluşmalar, darbecilere okuduğumuz lanetler, darbeye karşı oluşturduğumuz ortak  demokrasi bilinci ve teyakkuzudur." diye konuştu.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarına çok büyük iftiralar  atıldığını söyleyen Soylu, “Bu insanların karşı karşıya kaldıkları iftiralar,  sadece bu insanların şahsına atılan iftiralar değildir. Bu millete atılan  iftiralardır. Siz severseniz, siz iktidara getirirseniz, siz tutarsanız, siz dua  ederseniz, siz onlarla beraber olursanız, sizin sevdiklerinizi böyle yaparız diye  millete yapılan bir hakarettir.” ifadelerini kullandı.  Konuşmasında demokrasi mücadelesinin yanı sıra PKK ile mücadelede  kararlılık vurgusu yapan Soylu, “PKK terörüyle mücadele ediyoruz ve Allah’ın  izniyle neredeyse bitirme noktasına geldik. Kesintisiz operasyon yapıyoruz. Bir  yandan içerde jandarmamız ve jandarmamız tarafından gerçekleştirilen terör  operasyonları, diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen  terör operasyonları, diğer yandan ‘Pençe Harekatı’ bu ceraatı Türkiye’nin  bağrından çekip alıyor. Son iki yılda yurt içi terörist mevcudu yüzde 78 oranında  azalmış ve 600’ün altına düşmüştür.” dedi.

 Törene katılan Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes de acılarının  hala tazeliğini koruduğunu ifade etti. Sesi titreyerek konuşmasını sürdürebilen Ümran Menderes, "27 Mayıs  1960 tarihinde Türkiye'nin demokrasisine ağır bir darbe yapılmıştır. Demokrasi  katledilmiştir. Halk iradesinin yok sayılması siyasi tarihimizde kara bir leke  olarak yerini almıştır. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Akılalmaz işkencelere,  hakaretlere maruz kaldılar. Buna rağmen ölüme giderken bile ilkelerini  düşünüyorlardı. Darbeler, kalkışmalar hiç olmamalıydı. Ülkemize çok pahalıya mal  oldu. Hizmetler durdu. Çok iyi yetişmiş politikacılar, politikadan  uzaklaştırıldı. Başvekilimiz ve diğer vekillerimiz düzmece bir mahkeme tarafından  idama mahkum edildiler. Neticede akılda kalan 'köpek' ve 'bebek' davası oldu."  diye konuştu.

15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anan Menderes, Türkiye'nin zor bir  süreçten geçtiğini ancak bunların üstesinden gelineceğini ifade etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Adnan Menderes'in milletin gönlünde  silinmez bir yer edindiğini, darbecilerin ise milletin vicdanında hak ettikleri  müebbet hükmü giydiklerini vurguladı.

Tören, Demokrasi Şehitleri'nin mezarları başında okunan Fatihalar ile  sona erdi.  Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali  Yerlikaya Turgut Özal'ın Anıt Mezarı'nı da ziyaret ederek dua etti.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu  Belediye Başkanı Ömer Arısoy da törene katılanlar arasında yer aldı.

Menderes için  Demokrat Parti  ve dernekler tarafından da anma töreni  düzenlendi. Törene Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Kenan Nohut ve eski Milletvekili Metin Işık  Adnan Menderes Dernekler Federasyonu Başkanı Genel Başkanı Vedat Eryetiş, Demokratlar Federasyonu Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu da katıldı. Uysal burada yaptığı konuşmada "Adına  mahkeme denilen, adına idam denilen, hedefi millet olan bu kumpanyalarda maalesef  şehit Başbakanımızı, bakanlarımızı ipe verdiler" dedi.

#adnan menderes #idam
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