Adliyedekiler için sistem sil baştan! Sertifika zorunlu olacak

ADLİYERLERDE bilirkişilik yapacak uzmanlar için bu aydan itibaren yeni bir dönem başlıyor. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nda yapılan değişiklik gereği artık uzmanlar, doğrudan il adalet komisyonlarına başvuru yapıp adli bilirkişi olamayacak.

SERTİFİKA ALMADAN GÖREV ALAMAYACAKLAR

Önce Adalet Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kurumlarda "Temel Adli Bilirkişilik" eğitimi aldıktan sonra, buralardan alacakları sertifika ile görev yapabilecekler. Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlardan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, eğitimlere bugünden itibaren İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te başlıyor.

EĞİTİM 24 SAAT SORUYOR

Yoğun taleple karşılaştıklarını belirten üniversite yetkilileri, bu eğitimin iki haftada tamamlandığını belirtiyor. Eğitim toplam 24 saat sürüyor. Günde en fazla 6 saat veriliyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Sürekli eğitim merkezimiz, ülkemizin eğitim ve mesleki gelişim alanlarında gereksinim duyduğu bilgiyi bir yaşam standardı haline getirmek ve bu hedef doğrultusunda, öğrencilere, iş hayatına yeni adım atanlara ve iş hayatında deneyim sahibi olmuş bireylere, kişisel gelişim, mesleki branş, yabancı dil, kültür ve sanat dallarında eğitim vermektedir" dedi.

3 İLDE EĞİTİM VERİLECEK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Suat Pınar ise "Merkezimiz ülkemizin her bölgesinde eğitim ihtiyacını karşılamak için 'eğitimin yaşam boyu seninle' anlayışı ile hareket etmektedir. Yeni yasa ile birlikte Temel Adli Bilirkişilik Eğitimlerini de bu anlayış ve özen ile İstanbul Ankara ve Gaziantep'te, bakanlık tarafından yetkilendirilerek vermeyi hedef haline getirmiştir" diye konuştu.