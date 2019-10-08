Adliyede duygulandıran tören

ANTALYA'DA medyanın gündemini işgal eden birçok davada görev alan Savcı Cafer Tüfekçi, yaş haddinden dolayı emekli oldu. Tüfekçi için Antalya Adliyesi bahçesinde tören düzenlendi. Hakim, savcı, özel kalem müdürleri ile diğer çalışanların katıldığı törende herkesin elini sıkan Cafer Tüfekçi, duygulandıran bir konuşma yaptı. Hayatının en güzel ve en anlamlı 23 yılını birlikte geçirdiğini belirttiği mesai arkadaşlarına teşekkür eden Tüfekçi'nin, "İyi ki varsınız. Sizinle çok güzel günlerimiz oldu. Bundan sonra çok daha güzel işler yapacaksınız. Yeni nesil hakim ve savcı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ben sizleri hiçbir zaman unutmayacağım. Lütfen siz de beni unutmayın" sözleri duygulandırdı. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, meslekte 40 yılı aşkındır Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Cafer Tüfekçi'yi çiçekle uğurladı. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Tüfekçi'nin bindiği otomobil adliyeden çıkana kadar meslektaşları alkışladı.