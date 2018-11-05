Adin’de lezzetler 'Bahçe'den

2015 YILINDAN bu yana gözde tatil beldelerinden Alanya-İncekum’da misafirlerini ağırlayan Adin Beach Hotel, sunduğu lezzetli yemekler, şık konsepti ve yüzde yüz memnuniyet ilkelerinden ödün vermeden her sezon tercih sebebi oluyor. Kadınlara, erkeklere, ailelere özel olarak deniz ve havuz imkanı sunan tesis konforlu bir tatil için tüm imkanları seferber ediyor. ‘Helal ürün’ standartlarında yüzde 100 doğal ve sağlıklı lezzetleri kendi bahçe ve seralarında yetiştiren Adin Beach Hotel, sofralarında yer alan ürünlerin bir çoğunu doğal olarak yetiştirmekle beraber, “Helal Ürün” standartlarında gönül rahatlığıyla tüketilebilecek, sağlıklı lezzetler sunuyor. Adin Beach Hotel Osmanlı Mutfağı, Akdeniz Mutfağı ve Meksika Mutfağı’ndan oluşan ala carte restoranlarında sunduğu çeşitli lezzetlerle taze sunum ve özeni her detayı ile misafirlerine hissettiriyor.

YÜZDE 100 SAF ZEYTİNYAĞI, YÜZDE 100 SAĞLIK

Akdeniz Bölgesinin özel lezzetlerinden biri olan zeytinyağı, Adin Beach Otel’de çok özel bir sunumla misafirleriyle buluşuyor. Otelin bahçelerinde yetişen zeytinlerin toplanarak sıkılması ile elde edilen yüzde 100 natürel sızma zeytinyağlı lezzetler misafirlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

5 YILDIZLI OTEL KONSEPTİNİN ‘ÖZENLİ’ HALİ

5 yıldızlı otel konseptinin yanı sıra, sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar usta şeflerin maharetli ellerinden çıkan birbirinden leziz yemekleri tatmak da sınırsız. Gaziantep’ten beyran çorbası, Hatay’dan künefe ve daha birbirinden lezzetli tatlar ile eşsiz bir lezzet şöleni Adin’de misafirlerini bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 19:48