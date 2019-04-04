Adin Beach’i gururlandıran ödül

ALKOLSÜZ aile oteli konseptinde Türkiye’de öncü, misafirlerine kusursuz ve mükemmel hizmet veren 5 yıldızlı Adin Beach Hotel, tüm dünyada 900 bin otele, 8 milyon tatilcinin verdiği puanlar esas alınarak oluşturulan ödül listesine adını yazdırdı. Adin Beach Hotel, Holiday Check Türkiye temsilcisi Nermin Kutlucan'ın katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde, Holiday Check’in en büyük ödülü olan Holiday Check Award’ın sahibi oldu.

Sahip olduğu birçok ödülle öne çıkan Adin Beach Hotel’in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uysal, “2019’a bizi gururlandıran bir ödülle giriş yaptık. Akdeniz Bölgesi’nde 5. sırada, alkolsüz her şey dâhil hizmet veren oteller içerisinde ise ilk sıradayız. Ayrıca bu ödül Türkiye’de sadece 20 otele verildi, biz de bu otellerin içerisindeyiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da HolidayCheck ödülünü kazanmanın sevincini yaşadık. Bizim asıl amacımız, otelimize konaklamaya gelen misafirlerin huzurunu, mutluluğunu ve konforunu sağlamak. Misafirlerimizin de böyle hissetmesini sağlamak ve güzel geri dönüşler almak bizleri sevindirdi. Ödülü almamızda büyük katkısı olan tüm çalışanlarımıza ve bizleri değerlendirerek bu ödülü almamızı sağlayan değerli misafirlerimize teşekkür ederim. Kaliteli, özverili ve güler yüzlü hizmetimiz sayesinde bulunduğumuz noktaya ulaştık. Geleceğe daha emin adımlarla, hizmet kalitemizden ödün vermeden ilerleyeceğiz. Misafirlerimizin mutluluğu bizim için en büyük ödüldür. Bir kez daha HolidayCheck 2019 ödülünü kazanmamızda katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi.

