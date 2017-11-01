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Adin Beach Hotel’in 'Yıldızlar Gecesi' yine büyüledi

Bu sene 2.sinin düzenlendiği ve artık bir gelenek haline gelmiş olan Adin Yıldızlar Gecesi programı yine dopdoluydu

Adin Beach Hotel’in 'Yıldızlar Gecesi' yine büyüledi

Bu sene 2.sinin düzenlendiği ve artık bir gelenek haline gelmiş olan Adin Yıldızlar Gecesi programı yine dopdoluydu

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:05
Adin Beach Hotel’in 'Yıldızlar Gecesi' yine büyüledi
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ALANYA, İncekum’da “Alkolsüz Her Şey Dâhil” konseptiyle misafirlerine hizmet veren ve bu yıl üçüncü yılını kutlayan Adin Beach Hotel, hepsini ayrı ayrı birer yıldız olarak nitelendirdiği yurtdışı ve yurtiçinden katılım sağlayan acente yetkilileri ile yani  çözüm ortaklarıyla birlikte kutladığı sezon kapanışı gecesinde bir Adin geleneğini yaşattı. 

Alternatif Tatilin En Doğu Adresi
Dünya mutfaklarının en özel çeşitlerini bulabileceğiniz şık restoranları, 300 metrelik göz alıcı sahili, mavi bayrak ödüllü denizi, bay, bayan ve ailelere özel plajları, çocuklara özel etkinlik alanları ile Türkiye’de mutlu ve huzurlu tatil anlayışının standartlarını her geçen sene bir seviye daha ileriye taşıyan Adin Beach Hotel’in 28 Ekim’de gerçekleşen Yıldızlar Gecesi’nde otel adına ilk konuşmayı Satış ve Pazarlama Müdürü Alparslan Topçu yaptı.

Gece, Soğuk Hava Sebebiyle Kapalı Alanda Gerçekleşti
Geçen sene Adin Hotel’in iskelesinde gerçekleşen gece, bu yıl soğuk hava sebebiyle otelin geniş ve konforlu toplantı salonuna alındı. Otel yöneticilerinin masaları gezerek herkesle sıcak bir şekilde selamlaştığı, hal ve hatırlarını sorduğu gecede katılımcılar Adin sofrasından birbirinden lezzetli yemeklerini tatma şansı yakaladı.

Yarışmayı Kazanan Misafire Özel Plaket
Adin Beach Hotel’in gerçekleştirdiği “#tatilseninleguzel” yarışmasını kazanan Sümeyye Kaplan’a tebrik plaketinin yanı sıra Adin Beach Hotel’de 2 gün konaklama armağan edildi. 
 

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Son Güncelleme: 01.11.2017 10:10
Anahtar Kelimeler:
Yıldızlar GecesiAdin Beach Hotel
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