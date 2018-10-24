Adin Beach Hotel Alanya’ya Yeşil Yıldız Belgesi verildi 

SÜRDÜRÜLEBİLİR turizm kapsamında çevreye duyarlılık, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve turizm tesislerinin çevreye yaptıkları olumlu katkıların teşvik edilmesi amacıyla verilen Yeşil Yıldız Belgesi’ne Adin Beach Hotel Alanya sahip oldu.

Adin Beach Hotel Alanya kurulduğu günden bu yana sunduğu sınırsız hizmetle Türkiye’deki helal tatil turizme farklı ve ayrıcalıklı bir anlayış getirirken çevreye sahip çıkması ve yaptığı olumlu katkılar sebebiyle de Türkiye’nin önde gelen otellerinden biri olarak öne çıkıyor.

“Doğa bizim mirasımız, ona sahip çıkmak en büyük görevimiz”

“Helal turizmin önde gelen otellerinden biri olan Adin Beach Hotel Alanya, sunduğu sınırsız hizmetle birlikte, misafirlerine özgür ve güven dolu bir tatil imkânı sağlıyor. Bunun ile beraber gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğaya sahip çıkıyor ve onun korunması için gerekli tüm adımları atıyor.” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Hasan UYSAL, sözlerine “ Adin misafirlerini en iyi şekilde ağırlarken doğanında koruyucusu oluyor ve doğayı da en iyi şekilde ağırlıyor. Doğa bizim mirasımız, ona sahip çıkmak ve korumak da en büyük görevimiz.” şeklinde devam ederek doğanın Adin Beach Hotel Alanya için öneminden bahsetti.

