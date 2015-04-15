ADD teşekkür etti

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi yeni yönetimi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret etti. 4 Nisan 2015 tarihinde yapılan seçimlerde ADD Alanya Şube Başkanlığına seçilen Aydın Özbaş ve yönetim kurulu üyeleri Zuhal Sirkeli, Osman Bakıcı, Halil İbrahim Baytekin ile Nurettin Karacalı, ziyarette Yücel’e teşekkür plaketi sundular. ADD yönetimi, 8 Mart’ta yapılan 15. Alanya Atatürk Koşusu ve Yarı Maratonu’na desteğinden dolayı Yücel’e teşekkür etmek istediklerini belirttiler. ADD Alanya Şube Başkanı Aydın Özbaş, Alanya’da düzenledikleri 15. Atatürk Koşusu ve Yarı Maratonu’na ilk defa bir belediye başkanının bu kadar destek verdiğini söyledi. Belediye başkanlarının herkesi kucaklaması, herkesin başkanı olması gerektiğine inanan bir yerel yönetim anlayışına sahip olduğunu belirten Yücel, ADD Alanya Şubesi’nin yeni yönetimine nezaketleri için teşekkür ederek, başarı diledi.