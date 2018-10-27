ADD'den Cumhuriyet kahvaltısı

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü münasebetiyle Maldives Cafe'de bir kahvaltı etkinliği düzenledi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı kahvaltı organizasyonuna Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı'nın yanı sıra CHP yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. ADD Başkanı Aydın Özbaş ve ADD yönetiminin konukları kapıda karşıladığı kahvaltı organizasyonu renkli anlara sahne oldu. Kahvaltının içeriği ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özbaş, "Cumhuriyetimizin 95. yılı kapsamında Alanyalı Atatürk sevdalıları ile kahvaltı organizasyonunda bir araya geldik. Kahvaltımızın gelirini, derneğimizden burs alan öğrencilerimize bırakacağız. Bugün bizi yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkür ederim" dedi. Program sonunda AYMÖD Başkanı Mehmet Özkan, ADD Başkanı Özbaş'a plaket verirken, öğrencilere yaptıkları yardımlardan dolayı da teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 12:28