ADD Alanya: Sonu olmayan bir başlangıç

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Zuhal Sirkeli tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti bundan 96 yıl önce emperyalizme karşı verilen ulusal kurtuluş savaşı sonucunda kuruldu.Kanla, acıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık, laiklik, çağdaşlık ve halk egemenliği üstünde yükseldi.Bir halkın, bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği büyük bir mücadelenin sonucunda elde ettiği en önemli kazanımın, yani cumhuriyetimizin kuruluşunu kutluyoruz Bu coşkuyu ve bu heyecanı yaşayan, bağımsızlığa, özgürlüğe, demokrasiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün devrimlerine inanmış her insanın ortak gururu Türkiye Cumhuriyeti’dir! Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği en büyük devrimdir. Bu devrime inanmayanlar, Mustafa Kemal Atatürk’e inanmayanlar, Türkiye Cumhuriyeti değerleri ve kazanımlarına saldırmaktan yorulmadılar.Unutulmasın ki, bizler de, O’nu ve devrimlerini yılmadan savunmaktan yorulmayacağız! Bugün ülkemizde sultanlık peşinde koşanlar, diktatörlük özlemi içinde olanlar, ‘Tek egemen benim’ diye nara atanlar bilmelidir ki, bizler bundan 96 yıl önce bu topraklar için seve seve can verenlerin çocukları olarak, ne dün ne de bugün, kimsenin kulu, kimsenin kölesi olmayı kabul etmedik, tarih boyunca da etmeyeceğiz! Cumhuriyet, sonu olmayan bir başlangıç, karanlığa bir başkaldırı ve ulusal onurdur. Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi olarak bu anlamlı günde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü, O’nun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."