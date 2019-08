ADD Alanya: İstiladan kurtuluş günü 

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir kutlama mesajı yayınladı. Sirkeli'nin mesajı aynen şöyle: "Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustos 1922'de saat 05.30'da Kocatepe'de Büyük Taarruz'un başlama emrini verdiği an Türk milletinin iki yüzyıldan beri süren kötü talihinin de sona erdiği andır. Kocatepe'de mutlak bir zaferin işaretini veren top ateşleri aynı zamanda tam bağımsız, özgür, egemen ve çağdaş bir cumhuriyetin kurulacağının da müjdesini veriyordu.30 Ağustos Zaferi yurdumuzu istiladan kurtardı, Lozan'ı getirdi. Lozan Cumhuriyeti, Cumhuriyet ise devrimleri, devrimler ise aydınlanmanın yolunu açtı. Artık devletimiz "Hasta adam" değil, bütün dünyanın saygınlığını kazanmış bir devlet oldu. Bugün Müslüman ülkeler arasında farklı bir konumdaysak bunu kuruluş felsefesinde aramamız lazım. Kurucu irade Türkiye Cumhuriyeti'ni ulusal, üniter, laik, demokratik bir hukuk devleti olarak belirlemiştir. 30 Ağustos emperyalizmin yenilgisidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz liderliğinde emperyalist güçlerin yenilgiye uğratılması dünya tarihinde bir ilktir. Son yıllarda özel çaba harcanarak "Yeni Türkiye, Yeni Tarih" çalışmaları için uğraşıldığını görüyoruz ve biz buna karşı olduğumuzu her zaman dile getirmeliyiz. "Yeni Türkiye, Yeni Tarih" anlayışı, Kurtuluş ve Kuruluş sürecinin, verilen büyük savaşın ve mücadelenin inkarı demektir. Kurtuluş ve Kuruluş değerlerimize, cumhuriyet kazanımlarımıza sahip çıkabildiğimiz ölçüde üzerimize oynanan oyunları boşa çıkarabiliriz.Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi olarak tüm halkımızın bu güzel topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşamasını sağlayan, başta Ulu Önderimiz Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyoruz. Saygılarımızla."