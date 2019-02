Adaylara açık mektup

KADIN Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkan Yardımcısı Av. Halime Şenli, yerel seçimler öncesi kadınların yerel yönetimlerde daha çok söz sahibi olmasını istediklerini, meclis listelerine baktıklarında kadın aday sayısının önceki dönemlere göre arttığını gördüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yeterli bulmamakla birlikte kadının siyasette aktif olmasının önünü açacak her türlü girişimi destekliyoruz. Kadınların toplumda daha çok söz sahibi olmasının yerel yönetimlerce desteklenmesi ve güçlendirilmesi ile olacağını da bilmekteyiz. Bu düşünceden hareketle yerel yönetim adaylarının çalışmalarına ışık tutmak amacıyla şehrimizce yapılabilecek, kadını destekleyen bazı projeleri ortaya koyarak, Alanya’mızda 31 Mart seçimlerinde aday olan tüm başkan adaylarından bu kapsamda çalışmalar yapmasını istemekteyiz.

- Belediye Meclisi'nde kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonu kurulması.

- Alanya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açılmasını öneriyoruz.

Merkez, kadına yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadının ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla, Alanya'da yaşayan her sosyal kesimden (her ulustan) kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yapmalı; hukuksal, psikolojik ve sosyal alanda hizmet vermelidir.

- Alanya Belediyesi Kadın Sığınma Evi açılması.

Alanya'da şu anda Sosyal Hizmetler tarafından çalıştırılan Kadın Sığınma evi bulunmaktadır. Nüfusu 100 bini geçen her belediye sığınma evi açmakla yükümlüdür ve Alanya’daki sığınma evi kapasitesi yeterli değildir.

- Kadınların çalışma yaşamına katılması, koşullarının iyileştirilmesine yönelik projeler yapılabilir.

- İşe alımlarda kadın erkek eşitliğine özen gösterilmesi, sığınma evinde kalan kadınların istihdamına öncelik sağlaması, çalışan ve ihtiyaç sahibi kadınların çocuklarına kreş hizmeti verilmesi, mahallelerde kreş, çamaşırhaneler, yemekhaneler açılması öncelikli önerilerimiz.

- Kadın girişimciliğinin desteklenmesine ilişkin projeler üretilmesi.

- Evde, tarlada, serada çalışan kadının, ürünlerinin değerlendirilmesine ilişkin projeler yapılması.

- Şehirde, evde üreten kadınların ev yapımı ürünlerini satacağı sürekli bir satış yerinin belediyece açılması, (ürünlerin ambalajlanması, standartlaşmasının sağlanması, bunların Alanya Markası haline getirilmesi) burasının turizm acenteleri ve ALTİD-ALTAV-ALTSO gibi kurumlarca tanıtılması, tur şirketlerinin programına bu yerin konulmasının sağlanması.

- Belediyece cadde, tretuvarlarda ekilen çiçeklerin köylerdeki kadınlarca üretilip, onlardan satın alınıp kullanılması.

- Turistik lokantaların hepsinin mönüsünde ‘Yöresel Yemekler’ bölümünün bulunması ve bu yemeklerin evlerdeki kadınlarca yapılıp, onlardan alınmasının sağlanması.

- Cuma pazarının olduğu yerde veya başka bir pazar yerinde haftanın bir günü yalnızca kadınların kendi el emeği ürünlerini satabilecekleri Kadınlar Pazarı açılması. Tüm bu önerilerimizi dikkate alacak, bu konuda duyarlı davranacak tüm siyasi partilerin adaylarına ve bağımsız adaylara şimdiden teşekkür eder, projelerin gerçekleştirilmesinde her türlü desteğe hazır olduğumuzu bildiririz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 21:46