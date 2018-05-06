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Aday adayının döviz bürosunu soydular

Antalya'da, bir döviz bürosu çalışanı kadının ellerini arkadan kelepçeleyen silahlı ve kar maskeli 2 kişi, 25 bin lira ve 8 bin Euro alarak kaçtı

Aday adayının döviz bürosunu soydular

Antalya'da, bir döviz bürosu çalışanı kadının ellerini arkadan kelepçeleyen silahlı ve kar maskeli 2 kişi, 25 bin lira ve 8 bin Euro alarak kaçtı

06 Mayıs 2018 Pazar 22:33
Aday adayının döviz bürosunu soydular
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AKSU ilçesi, Kundu oteller bölgesindeki bir döviz bürosuna saat 09.00 sıralarında gelen spor giyimli silahlı ve kar maskeli 2 erkek şüpheli, döviz bürosu çalışanı Safiye G.'yi rehin aldı. Tek başına olan kadının ellerini arkadan kelepçeleyen şüpheliler kasadaki 25 bin TL ve yaklaşık 8 bin Euro'yu alarak, yaya olarak ara sokaklara kaçtı. Soyguncuların kaçması üzerine dışarı çıkan Safiye G., çevredeki esnaftan yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, çevre güvenliği aldı. Safiye G.'nin ifadesine başvuran polis, soyguncuların eşkali hakkında bilgi aldı, döviz bürosundaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı. Polis, Safiye G.'nin ellerindeki kelepçeleri parmak izi çalışması yaptıktan sonra çıkardı. Safiye G. polise verdiği ilk ifadesinde şüphelinden birinin elinde krom renkli, diğerinde siyah renk tabanca bulunduğunu, bir şüphelinin spor ayakkabı, kot pantolon ve kapüşonlu mont, diğerinin ise yine spor ayakkabı ve eşofman giydiğini söyledi. Olay sırasında Safiye G.'nin herhangi bir yara almadığı belirtildi.
DÖVİZ BÜROSU ADAY ADAYININ ÇIKTI
Döviz bürosunun Ak Parti'den Afyonkarahisar milletvekili aday adayı olan Murat Cem Turan'a ait olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdüren Murat Cem Turan, personelinin haber vermesiyle olayı öğrendiğini belirterek, "Burada önemli olan personelimizin hiçbir zarar görmemesi. Bu bizim için en büyük sevindirici durum. Maddi kayıplar her zaman için telafi edilir. Emniyet teşkilatımıza güveniyorum, en kısa sürede yakalanacaklarından eminim" dedi.

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