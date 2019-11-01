Adalet Bakanlığı uygulamaya geçirdi! Erdoğan açıklamıştı

ADALET Bakanlığı’nca “güven veren ve erişilebilir adalet” hedefiyle hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hayata geçiriliyor.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; Bakanlık bu amaçla bir dizi geniş katılımlı çalıştay düzenleyecek. Elde edilen veriler ışığında Türkiye’nin 2023 vizyonuyla uyumlu bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak. Hükümetin yeni yol haritası niteliğindeki plan kapsamında, AİHM, AYM, Yüksek Yargı, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Türkiye kararları, raporları ve tavsiyeleri ile başka ülkelerdeki uygulamaları masaya yatırıldı. Bakanlık, eylem planını da en geniş anlamıyla barolar, sivil toplum kuruluşları ile yetkin bilim insanları, akademisyenler ve tüm paydaşlarla birlikte hazırlayacak. Eylem planıyla, bireysel hak ve özgürlüklerin daha da genişletilmesinin hedeflendiği bildirildi.

ÜCRETSİZ E-ADALET VATANDAŞ UYGULAMASI

9 Ekim’de mobil platformlarda yerini alan “E-Adalet Vatandaş” uygulaması ile dava dosyalarına erişim mobil platformlara taşındı. Android ve İOS için hazırlanan yeni uygulama ile birlikte vatandaşlar adli ve idari yargıda yer alan açık veya kapalı dosyaları hakkında anında bilgi sahibi olabilecek, UYAP Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olan iletişim bilgilerini görebilecek. Vatandaşlar uygulamayı ücretsiz olarak indirebilecek.

UYGULAMA İLE NELER YAPILABİLİYOR?

Kapsamlı olarak hazırlanan uygulama ile birlikte vatandaşlar UYAP Bilgi Sistemi’ne kayıtlı tüm bilgileri görebiliyor. Vatandaşlar uygulama içerisinde bulunan iletişim sekmesinden e-posta, telefon ve adres bilgilerini görebiliyor, gerekli durumlarda güncellemelerini yapabiliyorlar. Uygulamadaki, “Dosyalarım” menüsünden, “yargı türü, yargı birimi, dosya durumu, dosya yıl ve dosya sıra” bilgileri filtrelenerek ilgili yargı birimindeki dosyaların güncel durumlarını sorgulama imkânı bulunuyor. “Duruşmalarım” menüsünden ise dosyaları kapsamında vatandaşlar duruşma ve keşif günleri hakkında saat, gün, ay ve yıl olarak ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor. “Ajandam” menüsünden takvim üzerinden aylık olarak sıralanan günlerde dosyayla ilgili gelişmeler görülüyor. İlgili günün üzerine gelindiğinde ise o günle ilgili olarak hangi gelişmenin olduğu sorgulanabiliyor.

